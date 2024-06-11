تسيطر عليهم بوحشية.. عصابات المخدرات في أوروبا تجبر أطفال المهاجرين على العمل معها

وقال "إريك جاربار" رئيس إدارة الاتجار بالبشر والتهريب في الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية، وأحد الضباط الذين يقودون محاولات التصدي لاستغلال الأطفال غير المصحوبين بذويهم من قبل الشبكات الإجرامية: "بالنسبة للقصر الأفارقة، المغاربة والجزائريين بشكل أساسي، فإن أهم مجال هو الاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات، وما لدينا في الاتحاد الأوروبي هو مورد بشري منخفض التكلفة لا يمكن إيقافه من أفريقيا".