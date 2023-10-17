الأمم المتحدة: أمر إسرائيل لسكان شمال غزة بالإجلاء عن منازلهم يمثّل انتهاكًا للقانون الدولي

وأوضحت المتحدثة باسم المكتب "رافينا شامداساني"، للصحفيين في جنيف؛ أن إسرائيل لم تبذل أي جهد لضمان توفير السكن المناسب للمدنيين الذين طلب منهم النزوح مؤقتًا من غزة، فضلًا عن عدم توفير ظروف مواتية فيما يتعلّق بالنظافة والصحة والسلامة والتغذية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".