الخارجية الأمريكية ترد على "باتروشوف": الناتو ليس لديه نوايا عدوانية ضد روسيا

وفي الوقت نفسه يحشد الناتو عدداً كبيراً من قواته في الاتجاه الشرقي بالقرب من الحدود مع روسيا، ويصرح بأن المفهوم الإستراتيجي الجديد للحلف لا يعني أنه يسعى إلى المواجهة، ولا يهدّد روسيا، بل "يعزّز من قدراته على احتوائها".