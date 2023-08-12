النيجر.. آلاف الداعمين للانقلابيين يتظاهرون بالقرب من القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي
تظاهر آلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر، الجمعة، قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، غداة موافقة قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على استخدام القوة لإعادة الرئيس محمد بازوم؛ الى منصبه.
ومنذ الانقلاب، يستهدف العسكريون فرنسا بشكل خاص، متهمين إياها بأنها كانت وراء مواقف "إيكواس" المناهضة بالانقلاب.
شارك آلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر، الجمعة، في مظاهرة قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي.
وهتف المتظاهرون خلال التجمع "فلتسقط فرنسا، فلتسقط إيكواس"، وذلك غداة قمة "إيكواس" التي انتهت بالموافقة على تدخل عسكري محتمل في النيجر.
ورفع المتظاهرون أعلام النيجر وروسيا، مؤكدين دعمهم للعسكريين الذي استولوا على السلطة، وخصوصاً قائدهم الجنرال عبد الرحمن تشياني.
وقال عزيز رابح علي؛ العضو في نقابة طلابية تدعم النظام العسكري، "سندفع الفرنسيين إلى الرحيل. (إيكواس) ليست مستقلة، فرنسا تتلاعب بها. هناك تأثير خارجي".