النيجر.. آلاف الداعمين للانقلابيين يتظاهرون بالقرب من القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي

تظاهر آلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر، الجمعة، قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، غداة موافقة قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على استخدام القوة لإعادة الرئيس محمد بازوم؛ الى منصبه.