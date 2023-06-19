الجيش السوداني ينفي صلته بإطلاق النار على قافلة للصليب الأحمر في أم درمان

نفى الجيش السوداني، اليوم (الاثنين)، أي صلة له بحادث إطلاق نار تعرضت له قافلة تابعة للصليب الأحمر أثناء عملية إجلاء جرحى.
وأوضح الجيش في بيان عبر "فيسبوك" أن ممثلي البعثة باشروا عملية إجلاء عدد من جرحى الجيش من بحري إلى أم درمان، وفور وصولهم إلى بحري أفادوا بتعرضهم لإطلاق نار من قبل قناص بكوبري كوبر.
وأضاف أن القوات المسلحة ليس لها جنود في تلك المنطقة، وأن عناصر قوات الدعم السريع موجودة هناك.
واتهم الجيش السوداني ممثلي الصليب الأحمر بعدم الالتزام مطلقًا ببروتوكول عمليات الإجلاء والخريطة المحددة للتحرك؛ آملًا أن يقوم الصليب الأحمر بمهمته الإنسانية طبقًا للمبادئ التي تحكم عمله والبروتوكول المتفق عليه لضمان نجاح مهمته.
وكانت قوات الدعم السريع قد ذكرت في بيان في وقت سابق من اليوم، أن "الجيش شنّ هجومًا على قواتها أثناء تحركها برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي لإجلاء عدد 35 جريحًا من الجيش كانوا بالمستشفى العسكري بحري".