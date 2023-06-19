الجيش السوداني ينفي صلته بإطلاق النار على قافلة للصليب الأحمر في أم درمان

وكانت قوات الدعم السريع قد ذكرت في بيان في وقت سابق من اليوم، أن "الجيش شنّ هجومًا على قواتها أثناء تحركها برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي لإجلاء عدد 35 جريحًا من الجيش كانوا بالمستشفى العسكري بحري".