مآسي حرب السودان: الموت يفترس مرضى غسل الكلى.. وجثث القتلى تتحلل في الشوارع

ترك الصراع المحتدم في السودان المرضى الذين يحتاجون لغسل الكلى فريسة للموت، وأُهملت جثث القتلى حتى تحللت في المشارح وفي شوارع المدن، مع احتدام الصراع الدائر هناك على الرغم من جهود المتطوعين وعمال الإغاثة لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الحيوية.
وقال الدكتور محمد وهبي، الذي يدير واحدًا من أكبر مستشفيات الأطفال في السودان في أم درمان: "قوات الدعم السريع وضعت عرباتها أمام المستشفى وقواتها داخل المستشفى في بداية الحرب، وأصبح المكان غير آمن للمرضى، وكثيرون ابتعدوا ما عدا مرض الكلى المضطرين للغسل"، وفقًا لـ"رويترز".
وأوضح أنه قبل أسبوعين توقف المستشفى عن تقديم العلاج؛ إذ تضاءلت المستلزمات الخاصة بغسل الكلى.
من جهتها، أوضحت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في السودان أن انقطاع التيار الكهربائي المستمر لأكثر من أسبوعين عرّض وحدة غسل الكلى في مدينة الأبيض لخطر الإغلاق؛ ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 12 مريضًا بحاجة لغسل الكلى.
وأضافت اللجنة بأن المهندسين حاولوا الوصول إلى محطة كهرباء محلية لإعادة التيار، لكنهم تعرضوا للاعتداء قبل أن يتمكنوا من الوصول.
وغير بعيد عن مستشفى الأطفال، لم تتمكن إحدى المشارح من استمرار عمل نظام التبريد؛ وبدأت 450 جثة في التحلل، وتسربت الدماء على الأرض.
وقال موسى حسن أحد أعضاء اللجنة: "لم ندفن أي جثة حتى الآن بسبب الاشتباكات من حولنا وغياب الأمن. حتى نتمكن من دفن الجثث لا بد من تصريح من النائب العام، وصدور قرار بدفن الجثث".