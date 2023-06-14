مآسي حرب السودان: الموت يفترس مرضى غسل الكلى.. وجثث القتلى تتحلل في الشوارع

وقال الدكتور محمد وهبي، الذي يدير واحدًا من أكبر مستشفيات الأطفال في السودان في أم درمان: "قوات الدعم السريع وضعت عرباتها أمام المستشفى وقواتها داخل المستشفى في بداية الحرب، وأصبح المكان غير آمن للمرضى، وكثيرون ابتعدوا ما عدا مرض الكلى المضطرين للغسل"، وفقًا لـ"رويترز".