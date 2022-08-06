تصعيد خطير.. الجزائر تدين بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وجاء في بيان الوزارة: "تدين الجزائر بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعرب عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين، في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة".