"بابارو": الصين نشرت صواريخ عابرة للقارات يصل مداها إلى أمريكا

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ الأدميرال الأمريكي سام بابارو، اليوم "السبت"؛ أن الصين نشرت صواريخ باليستية جديدة على ست غواصات تعمل بالطاقة النووية، يمكن أن يصل مداها إلى البرّ الرئيس للولايات المتحدة من مسافة قريبة من السواحل الصينية.
وقال "بابارو": "إن الصين تملك 6 غواصات من طراز جيني، وهذه الغواصات باتت مجهزة الآن بصواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز جيه إلـ3 أبعد مدى من سابقتها جيه إلـ2".
واعتبر أنه جرى بناؤها لتهديد الولايات المتحدة، التي تراقب هذه الغواصات عن كثب.
ورفض "بابارو" تأكيد ما إذا كانت أي من الغواصات الست نفذت "دوريات دفاعية" بالقرب من جزيرة هاواي الأمريكية.