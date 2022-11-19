"بابارو": الصين نشرت صواريخ عابرة للقارات يصل مداها إلى أمريكا

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ الأدميرال الأمريكي سام بابارو، اليوم "السبت"؛ أن الصين نشرت صواريخ باليستية جديدة على ست غواصات تعمل بالطاقة النووية، يمكن أن يصل مداها إلى البرّ الرئيس للولايات المتحدة من مسافة قريبة من السواحل الصينية.