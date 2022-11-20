يتم الآن التنفيذ.. مسؤول أمريكي يكشف خطة واشنطن لردع التهديدات الإيرانية

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية "متكاملة" للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد التوترات مع إيران المتّهمة بشن هجمات ضد سفن في مياه الخليج.