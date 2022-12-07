واشنطن تعاقب مُقوِّضي الانتقال الديمقراطي في السودان

وأفاد "بلينكن" في بيان، بأن هذه السياسة ستشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين، أو غيرهم ممن يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الانتقال الديمقراطي في السودان أو متواطئون فيه، بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأقاربهم من الدرجة الأولى؛ وفقًا لـ"رويترز".