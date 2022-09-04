قبل شهرين من موقعة الانتخابات.. تراشق كلامي واتهامات بين ترامب وبايدن

وندد الملياردير الجمهوري بعملية التفتيش، واعتبر أنها تشكّل "المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأمريكيين" وواحدًا "من أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأمريكي"؛ في إشارة إلى أن بايدن هو مَن دبر الأمر.