قبل شهرين من موقعة الانتخابات.. تراشق كلامي واتهامات بين ترامب وبايدن

تراشَقَ الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب بالكلمات، ووجّه كل منهما إلى الآخر اتهامات من العيار الثقيل؛ وذلك قبل أقل من شهرين من انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل.
ماذا قال ترامب؟ قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إن بايدن "عدو الدولة".
وجاءت تصريحات ترامب، مساء السبت، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا؛ تمهيدًا لانتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي؛ وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وهذا أول ظهور علني لترامب منذ عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في مقر إقامته بمارالاغو بولاية فلوريدا في مطلع أغسطس الماضي وفق "سكاي نيوز".
وندد الملياردير الجمهوري بعملية التفتيش، واعتبر أنها تشكّل "المثال الصارخ على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأمريكيين" وواحدًا "من أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأمريكي"؛ في إشارة إلى أن بايدن هو مَن دبر الأمر.
كما شكّك الرئيس السابق مجددًا في نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام بايدن. وقال ترامب: "الانتخابات الأمريكية يجب أن يقررها الشعب الأمريكي. وهذا لم يحدث على هذا النحو في 2020".
وحضر ترامب إلى "ويلكس بار" البلدة الصغيرة الواقعة بالقرب من سكرانتون، مسقط رأس بايدن؛ لأجل دعم مرشحين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة في 8 نوفمبر؛ لا سيما محمد أوز الطبيب الذي أصبح نجمًا على الشاشة الصغيرة.
نشر الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، ليل السبت الأحد، قال فيه إنه لا يعتبر أيًّا من أنصار ترامب تهديدًا للدولة.
وأضاف: "أعتقد أن أي شخص يدعو إلى استعمال العنف ولا يُدين العنف عندما يجري استخدامه، ويرفض الاعتراف عندما تفوز في الانتخابات، ويصر على تغيير الطريقة التي نحكم بها؛ فهذا تهديد للديمقراطية".
وقال بايدن في وصف مرفق بالفيديو: إن "كل شيء نقوم به يعتمد على منصة الديمقراطية، وأولئك الذين يهددون تلك المنصة، يهددون روح هذه الأمة".
وفي خطاب ألقاه بولاية فيلادلفيا دعمًا لمرشحي الحزب الديمقراطي، دعا بايدن إلى إنقاذ "روح أمريكا"، منتقدًا بشدة مَن قال إنهم "لا يحترمون الدستور" و"لا يؤمنون بسيادة القانون" و"لا يعترفون بإرادة الشعب".
تُجرى انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر المقبل. وسيعاد انتخاب كل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوًا وثلث أعضاء مجلس الشيوخ؛ أي 35 مقعدًا من أصل 100.
القضية الأبرز في هذه الانتخابات هي الارتفاع التاريخي للتضخم؛ حيث وصل لأعلى مستوى منذ 4 عقود.
وتشير استطلاعات إلى أن الحزب الديمقراطي الحاكم سيخسر 23 مقعدًا في مجلس النواب.
ويريد بايدن من حزبه الفوز في هذه الانتخابات من أجل دفع أجندته السياسية قُدُمًا.
ويعتبر الجمهوريون أن الانتخابات المرتقبة ستكون استفتاء على أداء إدارة بايدن.