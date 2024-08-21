"لست خائنًا".. جندي أمريكي يحارب مع قوات روسيا في أوكرانيا

وكان من المفترض أن يظهر بويلو موتا في قاعة محكمة في رود آيلاند في التاسع من يناير للإقرار بحيازة صور إباحية لطفل، وبتهم أخرى كان من الممكن أن تؤدي إلى سجنه لمدة 5 سنوات على الأقل؛ وفقًا لما قاله محاميه جون سيسيلين في مقابلة مع صحيفة "بوسطن غلوب" الأمريكية.