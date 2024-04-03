حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق ترتفع إلى 16

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 16 قتيلًا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء).
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن حصيلة الخسائر البشرية ارتفعت إلى 16 وهم: ثمانية إيرانيين وخمسة سوريين ولبناني واحد ينتمي إلى "حزب الله" وكلهم مقاتلون، بالإضافة إلى مدنيين اثنين.
وأضاف "عبدالرحمن" أن المدنيين هما: "سيدة وابنها كانا يقطنان في الطابق الرابع من البناء المستهدف المؤلف من أربعة طوابق، الذي تستأجر السفارة أول طابقين منه بينما الثالث يعد منزلاً للسفير الإيراني حسين أكبري الذي نجا من الضربة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكان المرصد قد أشار أمس إلى بلوغ عدد القتلى جراء الضربة 14 شخصًا.
ودمّر هجوم جوي إسرائيلي مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق، ما تسبّب بمقتل قياديَين أحدهما أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.