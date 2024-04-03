حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق ترتفع إلى 16

وأضاف "عبدالرحمن" أن المدنيين هما: "سيدة وابنها كانا يقطنان في الطابق الرابع من البناء المستهدف المؤلف من أربعة طوابق، الذي تستأجر السفارة أول طابقين منه بينما الثالث يعد منزلاً للسفير الإيراني حسين أكبري الذي نجا من الضربة، وفقاً لـ"فرانس برس".