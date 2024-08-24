ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40334 منذ بدء العدوان

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40334، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 93356 منذ بدء العدوان؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وقالت: إن قوات الاحتلال ارتكبت خمس مجازر بحق العائلات في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 69 مواطنًا، وإصابة 212 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
كما أوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.