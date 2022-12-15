الكرملين: لا هدنة قيد البحث في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت "كل المسيرات الـ13" التي أطلقتها روسيا في ضربات جديدة على كييف ومحيطها صباح الأربعاء.
وقال في مقطع فيديو: "بدأ الإرهابيون في الصباح بـ13 شاهدًا"، في إشارة إلى المسيرات المفخّخة الإيرانية الصنع.
وقد قالت إدارة بلدية كييف: إن مبنيين إداريين في العاصمة الأوكرانية كييف لحقت بهما أضرار يوم الأربعاء، في هجوم بطائرات مسيرة، وأضافت: أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن احتمال وقوع قتلى أو مصابين في الهجوم.
وأعلن الكرملين أنه لا هدنة قيد البحث حاليًّا في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.
وعند سؤاله عن احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام؛ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة: "لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال".