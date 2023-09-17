روسيا.. قصف مركز لإصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف

وقال حاكم محلي إن طائرة مسيرة أوكرانية دمرت مستودعًا للنفط في جنوب غرب روسيا في وقت مبكر اليوم الأحد، وأضاف أن هذا أدى إلى اشتعال حريق في صهريج للوقود وتم إخماده في وقت لاحق.