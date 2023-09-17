روسيا.. قصف مركز لإصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن قواتها وجهت ضربة صاروخية لمركز يتولى عمليات إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف.
وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، على تطبيق تلغرام اليوم أن روسيا استهدفت مبنى "منشأة مدنية" في خاركييف بأربعة صواريخ من طراز إس 300.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام إن روسيا شنت هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد استهدف بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وأصاب منشأة زراعية هناك.
وقال سلاح الجو إن روسيا أطلقت ست طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد وعشرة صواريخ كروز، وإن القوات الأوكرانية دمرت ست طائرات مسيرة وستة صواريخ قبل إصابة هدفها.
وقال حاكم محلي إن طائرة مسيرة أوكرانية دمرت مستودعًا للنفط في جنوب غرب روسيا في وقت مبكر اليوم الأحد، وأضاف أن هذا أدى إلى اشتعال حريق في صهريج للوقود وتم إخماده في وقت لاحق.
وقال أندريه كليتشكوف حاكم منطقة أوريول على تطبيق تلغرام: "لا توجد إصابات، جميع خدمات الطوارئ تعمل على أرض المنشأة".