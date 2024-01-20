مقتل اثنين من كبار المستشارين الإيرانيين جرّاء القصف الإسرائيلي على دمشق

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت، صباح اليوم السبت، بوقوع هجوم "يرجح أنه إسرائيلي" استهدف منزلًا في العاصمة السورية دمشق، فيما نقلت وكالةُ "رويترز" عن مصادر قولَها: إن الانفجار تسبّب بمقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني.