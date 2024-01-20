مقتل اثنين من كبار المستشارين الإيرانيين جرّاء القصف الإسرائيلي على دمشق

كشفت مصادرُ عن مقتل اثنين من كبار المستشارين الإيرانيين جراء القصف الإسرائيلي على دمشق.
وقالت المصادر، وفق وكالة مهر الإيرانية: القصف الإسرائيلي أدّى لمقتل "أبو منتظر" القيادي في ميليشيا عراقية موالية لإيران بينما كان مشاركًا في اجتماع.
وأضافت: أسفر القصف الإسرائيلي في دمشق عن مقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس بسوريا "حاج صادق".
وأشارت المصادر إلى أن القصف الإسرائيلي على دمشق جاء من خلال إطلاق 8 صواريخ.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت، صباح اليوم السبت، بوقوع هجوم "يرجح أنه إسرائيلي" استهدف منزلًا في العاصمة السورية دمشق، فيما نقلت وكالةُ "رويترز" عن مصادر قولَها: إن الانفجار تسبّب بمقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني.
وقالت "سانا": "هجوم يرجّح أنه إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيًّا في حي المزة في دمشق".
ونقلت أن هجومًا استهدف مبنى سكنيًّا في حي المزة بدمشق "ناجمًا عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".
وتحدّثت أنباء عن وقوع "انفجار ضخم في حي المزة وسط دمشق، وأنباء عن استهداف إسرائيل لشخصية مهمة".
وقالت وكالة الأسوشيتد برس: إن "الحي المستهدف في دمشق يضمّ بعثات دبلوماسية، بما في ذلك السفارتان اللبنانية والإيرانية".