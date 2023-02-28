الدنمارك تجرِّد "داعشية" من جنسيتها وتسجنها 4 أعوام

حكمت محكمة جزئية، اليوم "الثلاثاء"، على امرأة تحمل الجنسيتين الدنماركية والبوسنية، كانت قد أُجليت من معسكر اعتقال بسوريا في 2021؛ بالسجن أربعة أعوام، وجرَّدتها من جنسيتها الدنماركية بتهة مساعدة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.
واعترفت إلمينا علييتش "38 عامًا"، التي ما زالت تحمل الجنسية البوسنية، للمحكمة، بأنها ساعدت التنظيم من خلال العمل ربةَ منزل؛ وفقًا لـ"رويترز".
ولم تقرّر إلمينا علييتش بعدُ إذا ما كانت ستستأنف على الحكم.
وسافرت إلمينا علييتش إلى سوريا مع زوجها وأطفالهما في 2015، وعملت ربةَ منزل في مدينة الرقة معقل تنظيم داعش الإرهابي.
وفي 2021 أُجليت ثلاث نساء و14 طفلًا من سوريا إلى الدنمارك، وعند الوصول إلى الدنمارك اعتُقلت النساء ووُجهت إليهن تهم مساعدة منظمة إرهابية، والسفر غير القانوني إلى منطقة صراع.