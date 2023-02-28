الدنمارك تجرِّد "داعشية" من جنسيتها وتسجنها 4 أعوام

حكمت محكمة جزئية، اليوم "الثلاثاء"، على امرأة تحمل الجنسيتين الدنماركية والبوسنية، كانت قد أُجليت من معسكر اعتقال بسوريا في 2021؛ بالسجن أربعة أعوام، وجرَّدتها من جنسيتها الدنماركية بتهة مساعدة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.