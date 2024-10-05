إسرائيل تعترض مسار طائرة إيرانية تقول إنها تحمل أسلحة لـ"حزب الله"

ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن طائرة يُعتقد أنها كانت تحمل أسلحة إلى "حزب الله" تم اعتراضها من الجيش الإسرائيلي، وقام بتحذيرها، وكانت الطائرة الإيرانية التابعة لشركة "قشم" الجوية قادمةً من طهران ومتجهة إلى لبنان أو سوريا؛ وفقًا لبيانات من مواقع تتبع الرحلات الجوية.