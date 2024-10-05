إسرائيل تعترض مسار طائرة إيرانية تقول إنها تحمل أسلحة لـ"حزب الله"

ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن طائرة يُعتقد أنها كانت تحمل أسلحة إلى "حزب الله" تم اعتراضها من الجيش الإسرائيلي، وقام بتحذيرها، وكانت الطائرة الإيرانية التابعة لشركة "قشم" الجوية قادمةً من طهران ومتجهة إلى لبنان أو سوريا؛ وفقًا لبيانات من مواقع تتبع الرحلات الجوية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "حصاره العسكري" على لبنان سيستمر لفترة طويلة، كجزء من الحصار الذي يهدف إلى منع تسليم الأسلحة الإيرانية إلى "حزب الله".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحبط محاولات إيران إيصال أسلحة إلى "حزب الله" عبر مطار بيروت الدولي؛ مؤكدًا أن طائرات حربية إسرائيلية تقوم بدوريات حول مطار بيروت.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: لن نسمح بنقل أسلحة إلى منظمة "حزب الله" الإرهابية بأي طريقة من الطرق، نعلم بشحنات الأسلحة الإيرانية إلى "حزب الله" وسنحبطها.