مصر.. إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة يوم 25 سبتمبر الجاري

قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: إن الهيئة ستعقد اجتماعًا يوم 25 سبتمبر من أجل تحديد الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجدول في مؤتمر صحفي في نفس اليوم.