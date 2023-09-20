مصر.. إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة يوم 25 سبتمبر الجاري

قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: إن الهيئة ستعقد اجتماعًا يوم 25 سبتمبر من أجل تحديد الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجدول في مؤتمر صحفي في نفس اليوم.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.
ووفق "بوابة الأهرام"، قال المستشار أحمد بنداري: إن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال "بنداري": إن الهيئة تابعت محاولات التشويه والتشكيك، وتهيب بكل المؤسسات والأشخاص الابتعاد عن الشائعات وتحري الدقة، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة.
وكان الجهاز التنفيذي أعد تقريرًا شاملًا، يتضمّن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عَقَد بدوره عدة اجتماعات؛ للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.