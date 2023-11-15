"الغارديان": لماذا يجب الاستماع إلى دعوات وقف إطلاق النار في غزة؟

ولفتت الصحيفة، نقلاً عن أمين عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدناهوم غيبريسوس، إلى أنه لا مكان آمناً في غزة، في إشارة إلى النازحين الذين اتخذوا من المستشفيات ملجأً، ظناً منهم أنه مكانٌ آمن.