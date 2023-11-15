"الغارديان": لماذا يجب الاستماع إلى دعوات وقف إطلاق النار في غزة؟

افتتاحية صحيفة الغارديان دعت إلى الاستجابة لمطالب وقف إطلاق النار، وذكّرت الصحيفة بالأوضاع الإنسانية في غزّة بعد مرور أكثر من شهر على بدء المعارك.
وقالت إن آلاف الجرحى بحاجة إلى علاج، وأشارت إلى تدهور صحة عديد من الأشخاص بسبب النقص الحاد في المياه النظيفة والغذاء والدواء.
ولفتت الصحيفة، نقلاً عن أمين عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدناهوم غيبريسوس، إلى أنه لا مكان آمناً في غزة، في إشارة إلى النازحين الذين اتخذوا من المستشفيات ملجأً، ظناً منهم أنه مكانٌ آمن.
وقالت "الغارديان"، إن مسؤولاً رسمياً في البيت الأبيض، يقول إنّ عدد القتلى في غزة قد يفوق 11 ألف شخص، وهو الرقم الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة.
وتشير الصحيفة إلى أن الحماية التي يمنحها القانون الدولي للمستشفيات في زمن الحرب قد لا تُطبق إذا استخدمها مقاتلون للاختباء أو تخزين أسلحتهم فيها، لكن الصحيفة تؤكّد أن ذلك لا يعني إطلاق العنان لمهاجمة المستشفيات.
وأضافت الصحيفة أنه يجب إبعاد الخطر عن المدنيين و"أنّ الضرر غير المتناسب للهدف العسكري يجعل الهجوم غير قانوني".
ونقلت "الغارديان" عن رئيس منظمة الصحة العالمية تحذيره من مقتل طفل كلّ عشر دقائق في غزّة.
وتساءلت: "كم طفلاً سنفقد بعد؟".