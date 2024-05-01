لتخفيف التوتر مع حزب الله بالجبهة الشمالية.. إسرائيل توافق على عرض فرنسا

وتفصيلاً، تسعى فرنسا للوساطة وتخفيف التوتر بين إسرائيل وحزب الله، مع استمرار المناوشات التي لم تهدأ منذ السابع من أكتوبر مع حزب الله على الجبهة الشمالية، فيما لم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول العرض الفرنسي، إلا أنها أكدت موافقة تل أبيب فقط.