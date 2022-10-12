أوكرانيا تحرر 5 بلدات في منطقة أعلنت روسيا ضمّها

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم (الأربعاء)، أن قواتها استعادت خمس بلدات من القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية، حيث تقود أوكرانيا هجومًا مضادًا، مما أدّى إلى تراجع القوات الروسية في منطقة أعلنت موسكو ضمّها.
وذكرت الرئاسة في بيان أن "القوات الأوكرانية حررت خمس بلدات أخرى في مقاطعة بيريسلاف الواقعة في منطقة خيرسون: نوفوفاسيليفكا، نوفوغريغوريفكا، نوفا كاميانكا، تريفونيفكا، شيرفوني"، وفقًا لـ"يورونيوز".
وتقود القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا منذ عدّة أسابيع في هذه المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى للحرب.