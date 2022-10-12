أوكرانيا تحرر 5 بلدات في منطقة أعلنت روسيا ضمّها

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم (الأربعاء)، أن قواتها استعادت خمس بلدات من القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية، حيث تقود أوكرانيا هجومًا مضادًا، مما أدّى إلى تراجع القوات الروسية في منطقة أعلنت موسكو ضمّها.