سويسرا ترأس مجلس الأمن في مايو

ويتكوّن المجلس التابع لهيئة الأمم المتحدة من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها 5 دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو"، وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.