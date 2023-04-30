سويسرا ترأس مجلس الأمن في مايو

تتولى سويسرا، ابتداءً من غدٍ (الاثنين)، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر مايو خلفًا لروسيا.
وستعقد ممثل سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة باسكال بيريسويل مؤتمرًا صحفيًا، مساء غدٍ، تُطلع خلاله الصحافيين على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم نفسه، وفقًا لـ"رويترز".
ويتكوّن المجلس التابع لهيئة الأمم المتحدة من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها 5 دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو"، وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.