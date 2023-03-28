مصر ستمنح السائحين الإيرانيين تأشيرات دخول عند وصولهم جنوب سيناء

أعلن مسؤولون في وزارة السياحة المصرية، اليوم "الثلاثاء"، أن مصر ستسمح قريبًا للإيرانيين الوافدين ضمن مجموعات سياحية، بالحصول على تأشيرات عند الوصول إلى جنوب سيناء؛ تمهيدًا لإمكانية السماح لهم بزيارة أماكن أخرى في البلاد.