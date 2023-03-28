مصر ستمنح السائحين الإيرانيين تأشيرات دخول عند وصولهم جنوب سيناء

أعلن مسؤولون في وزارة السياحة المصرية، اليوم "الثلاثاء"، أن مصر ستسمح قريبًا للإيرانيين الوافدين ضمن مجموعات سياحية، بالحصول على تأشيرات عند الوصول إلى جنوب سيناء؛ تمهيدًا لإمكانية السماح لهم بزيارة أماكن أخرى في البلاد.
وأوضح وزير السياحة أحمد عيسى، أن مصر ستقيم تجربة دخول الإيرانيين إلى جنوب سيناء كخطوة أولى، وبناء عليها ستحدّد إن كان سيُسمح لهم بأماكن أخرى أم لا؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جهته بيّن مسؤول بوزارة السياحة أنه جرت الموافقة على جميع قواعد التأشيرات الجديدة من حيث المبدأ، وستدخل حيز التنفيذ قريبًا.