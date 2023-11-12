لنفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.."الهلال الأحمر": خروج مستشفى القدس بغزة عن الخدمة وتوقفه

وباتت آليات الاحتلال على مقربة من البوابات الرئيسية لمجمع الشفاء، الذي استهدفت طوابقه بشكل مباشر، وسط تغطية نارية كثيفة، وحركة متواصلة للطائرات من دون طيار، ما يحول دون خروج من بداخلها، من نازحين، وجرحى، ومرضى، وطواقم طبية، ومسعفين، الذين بقوا دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود.