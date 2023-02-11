رئيس مرتزقة فاغنر: روسيا تحتاج عامين لإحكام سيطرتها على منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا

قال رئيس مجموعة مرتزقة فاغنر شبه العسكرية يفغيني بريغوجين: "إن الأمر قد يستغرق عامين حتى تسيطر روسيا بشكل كامل على منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا"، بحسب ما أوردت "رويترز"، اليوم (السبت).
وأضاف "بريغوجين" في مقطع فيديو نشر أمس مع المدون العسكري الروسي سيميون بيغوف: بقدر ما أفهم، نحن بحاجة إلى إغلاق منطقتي دونيتسك ولوهانسك ومن حيث المبدأ فإن ذلك يناسب الجميع في الوقت الحالي".
وتابع: "أما إذا كان علينا الوصول إلى نهر دنيبرو، فسوف يستغرق الأمر نحو ثلاث سنوات"، في إشارة إلى منطقة أكبر ستمتد إلى نهر دنيبرو الشاسع الذي يقسم أوكرانيا في الوسط.
وضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً منطقتي لوهانسك ودونيتسك في سبتمبر-(أيلول) الماضي إلى جانب خيرسون وزابوريجيا، في تحدٍ للقانون الدولي، وأدانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الخطوة الروسية باعتبارها غير قانونية.