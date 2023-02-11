رئيس مرتزقة فاغنر: روسيا تحتاج عامين لإحكام سيطرتها على منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا

وأضاف "بريغوجين" في مقطع فيديو نشر أمس مع المدون العسكري الروسي سيميون بيغوف: بقدر ما أفهم، نحن بحاجة إلى إغلاق منطقتي دونيتسك ولوهانسك ومن حيث المبدأ فإن ذلك يناسب الجميع في الوقت الحالي".