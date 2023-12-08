الولايات المتحدة تحثّ إسرائيل على بذل مزيدٍ من الجهود لحماية المدنيين في غزة

ورحّب بلينكن؛ بسماح إسرائيل مساء الأربعاء بتزويد الحدّ الأدنى من الوقود لغزّة التي تشهد حرباً بين حماس وإسرائيل، لكنّه حثّ إسرائيل على بذل مزيدٍ من الجهود، حسبما أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية، الصحافيين؛ مشترطاً عدم الكشف عن هويته.