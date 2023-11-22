أنباءٌ عن اتفاق هدنة قريب وارتفاع عدد ضحايا القصف إلى أكثر من 14 ألفاً

في اليوم التاسع والأربعين، استمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفع عدد القتلى ليصل إلى أكثر من 14 ألفاً، حسب المسؤولين الصحيين في القطاع.
كل ذلك يأتي وسط أنباءٍ عن قرب التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل.
ابلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحكومة، الخميس، أن القبول باتفاق للإفراج عن رهائن احتجزتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر، كان "قراراً صعباً لكنه القرار الصحيح".
وقال نتنياهو خلال اجتماع للحكومة هدف إلى اتخاذ قرار في شأن الاتفاق، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، ساعد "في تحسين الخطوط العريضة المعروضة أمامكم (...) بحيث يشمل (الاتفاق) عدداً أكبر من الرهائن بثمن أقل".
وأضاف أن "المؤسسة الأمنية برمتها تدعم الاتفاق بالكامل". في الأثناء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن 14 ألفاً و128 فلسطينياً قُتلوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن 5840 طفلاً و3920 امرأة، وفق المصدر نفسه، كذلك، أسفر القصف عن إصابة 33 ألف شخص آخرين.