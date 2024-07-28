الاحتلال الإسرائيلي يكثّف عمليات قصف قطاع غزة

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أحد المساجد وخيامًا للنازحين، وفجّرت مربعات سكنية في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.. تَرافق ذلك مع مواصلة دبابات وجرافات الاحتلال تدمير البنية التحتية في المدينة، التي تحولت لكومة من الركام بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر عليها.