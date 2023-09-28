قتلت 17 شخصًا.. فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر

وأوضح وزير الزراعة اليوناني ليفتيريس أفغيناكيس، أمس، أن الفِرَق الميدانية رفعت أكثر من 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة؛ لكن لا يزال يتعذر الوصول إلى رؤوس ماشية نافقة أخرى.