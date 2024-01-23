الخسائر تتوالى في يوم كارثي.. الاحتلال يُقر بمقتل 24 عسكريًّا في آخر 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 24 ضابطًا وجنديًّا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة؛ منهم 21 عسكريًّا من قوات الاحتياط قُتلوا بتفجير عمارتين في مخيم المغازي وسط القطاع؛ وهو ما وُصف بأنه أعنف يوم قتالي منذ بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر الماضي.