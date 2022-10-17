ضاحي خلفان: هذا ما سيحدث للعالم إذا عاد ترامب لرئاسة أمريكا

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، قال خلفان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "إذا عاد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية من جديد، فستعود للعالم حالة من الاستقرار أفضل بكثير مما هي عليه الآن، وسيزول إلى حد كبير التوتر بين الدول العظمى"، مضيفاً أن "إدارة الديمقراطيين ثبت فشلها الذريع على كل الأصعدة".