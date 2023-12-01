الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف القتال في قطاع غزة

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تمّ رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة".