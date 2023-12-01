الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف القتال في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف القتال في قطاع غزة.
وأوضح، اليوم الجمعة، أن القتال تجدَّد بشكلٍ رسمي، متحدثاً عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الطائرات الحربية تشن غارات على جميع أنحاء غزة، وقال إعلام فلسطيني إن دوي انفجارات واشتباكات عنيفة حدثت شمالي مدينة غزة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تمّ رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة".
وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية عادت إلى سماء خان يونس ورفح.