الخطوات الانتقامية تتواصل.. "تايوان" تتهم الصين بمحاكاة هجوم على الجزيرة

وأعلن الجيش الصيني في اليوم السابق أنه نشر مقاتلات وقاذفات قنابل وعددًا من المدمرات وقوارب مرافقة للمشاركة في المناورات التي تجري "ليلًا ونهارًا"، وأرسل تحذيرًا إلى تايوان وإلى الولايات المتحدة، التي تتهمها بكين بالتراجع عن تعهداتها عبر تعزيز علاقاتها مع السلطات التايوانية في السنوات الأخيرة.