35 مليون دولار جاهزة للصرف.. اليابان تعلن استئناف تمويلها لـ"الأونروا"

وفي ضوء الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت حوالى 15 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة (المانح الرئيسي للأونروا) تعليق تمويلها للوكالة؛ رغم تحذيرات الأمم المتحدة من أنه لا بديل يقوم بعمل الوكالة؛ لا سيما مع التحذيرات المتصاعدة من المجاعة في غزة؛ مما أدى إلى تجميد تمويل بقيمة 450 مليون دولار للعام الحالي، وهو ما عرقل عمليات الوكالة في غزة، لكن بعض الدول تراجعت عن هذا القرار لاحقًا، من بينها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد.