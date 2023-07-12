الكويت: مرسوم أميري بقبول استقالة وزير المالية

وعيّن الهاجري وزيرًا للمالية في أبريل "نيسان" الماضي، في إطار تعديل وزاري، بعد نحو شهر على استقالة الحكومة، وأُعيد تعيين الهاجري في يونيو "حزيران" بعد تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية.