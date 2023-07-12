الكويت: مرسوم أميري بقبول استقالة وزير المالية

صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الأربعاء، بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري، وتعيين سعد البراك خلفًا له.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية: "صدور مرسوم بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري، ومرسوم آخر بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، بالإضافة إلى عمله وزيرًا للمالية بالوكالة".
وعيّن الهاجري وزيرًا للمالية في أبريل "نيسان" الماضي، في إطار تعديل وزاري، بعد نحو شهر على استقالة الحكومة، وأُعيد تعيين الهاجري في يونيو "حزيران" بعد تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية.