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"بلينكن" يؤكد لـ"نتنياهو" دعم واشنطن إقامة دولة فلسطينية
لفت إلى أنها أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، دعم الولايات المتحدة الأمريكية إقامة دولة فلسطينية.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن "بلينكن" كرر موقف بلاده الداعم لإقامة دولة فلسطينية؛ باعتبارها أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن الدائمَين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وتحقيق تكامل أكبر في المنطقة.
وأضافت الوزارة بأن "بلينكن" شدَّد على الحاجة الملحة لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، ومنع الصراع من التوسع.
وأشارت إلى أن "بلينكن" و"نتنياهو" ناقشا الجهود الأخيرة لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين، وأهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين النازحين في جميع أنحاء غزة.