"بلينكن" يؤكد لـ"نتنياهو" دعم واشنطن إقامة دولة فلسطينية

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن "بلينكن" كرر موقف بلاده الداعم لإقامة دولة فلسطينية؛ باعتبارها أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن الدائمَين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وتحقيق تكامل أكبر في المنطقة.