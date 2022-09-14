الدوحة.. "السيسي" يلتقي ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين

وأوضح راضي وفق موقع صدى البلد القاهري، أن "رجال الأعمال القطريين أكدوا تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية".