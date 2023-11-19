لليلة الثانية على التوالي .. موجات من الهجمات الروسية تضرب العاصمة الأوكرانية

وذكر رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو، على "تلغرام"، أن "الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها"، وفقاً لـ"فرانس برس".