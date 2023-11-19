لليلة الثانية على التوالي .. موجات من الهجمات الروسية تضرب العاصمة الأوكرانية

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، أن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بطائرات مسيرة على المدينة في وقت مبكر اليوم (الأحد)، لليلة الثانية على التوالي.
وذكر رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو، على "تلغرام"، أن "الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف "بوبكو" أنه "وفقًا للمعلومات الأولية، أصابت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ما يقرب من 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في كييف وضواحيها".
وأشار إلى "عدم ورود أنباء أولية عن وقوع أضرار جسيمة أو سقوط ضحايا".