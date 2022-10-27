لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية

وذكر "عون" في بيان أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لن يغير السياسة الخارجية لبلاده، التي لا تزال رسمياً في حالة حرب مع إسرائيل، وفقاً لـ"رويترز".