لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية

أعلن كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، للصحفيين اليوم (الخميس)، أن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع رسالة بالموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر "عون" في بيان أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لن يغير السياسة الخارجية لبلاده، التي لا تزال رسمياً في حالة حرب مع إسرائيل، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول".
في السياق نفسه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت اليوم على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.