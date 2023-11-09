إسرائيل دمرت ثلث غزة.. وصور قمر صناعي تظهر عشرات الآلاف من المباني المهدمة

وأفاد التقرير بأن بحثاً أجراه الخبيران جامون فان دن هوك، من جامعة ولاية أوريغون، وكوري شير، من مركز دراسات "كيوني" في جامعة نيويورك، رجح تضرر ما بين 27 في المئة إلى 35 في المئة من المباني في النصف الشمالي من القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، وفقاً لـ"الحرة".