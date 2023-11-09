إسرائيل دمرت ثلث غزة.. وصور قمر صناعي تظهر عشرات الآلاف من المباني المهدمة

أظهر تحليل حديث لصور ملتقطة عبر قمر صناعي، تعرض ما يقرب من ثلث مدينة غزة للدمار؛ نتيجة الغارات الإسرائيلية، بحسب تقرير نشرته الإذاعة الأمريكية العامة "إن بي آر"، اليوم (الخميس).
وأفاد التقرير بأن بحثاً أجراه الخبيران جامون فان دن هوك، من جامعة ولاية أوريغون، وكوري شير، من مركز دراسات "كيوني" في جامعة نيويورك، رجح تضرر ما بين 27 في المئة إلى 35 في المئة من المباني في النصف الشمالي من القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، وفقاً لـ"الحرة".
وقدر الخبيران اللذان اعتمدا في بحثهما على صور التقطها قمر صناعي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية، أن ما بين 13 في المئة و18 في المئة من المباني في جميع أنحاء قطاع غزة قد تدمرت أو تضررت، أي ما بين 38 ألفاً إلى 51500 مبنى.
ولاحظ الباحثان أن الفترة بين 25 و29 أكتوبر، قبل بدء الهجوم البري الإسرائيلي، شهدت هدوءاً نسبياً فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن القصف.