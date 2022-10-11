كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 621.7 مليونًا

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 621 مليونًا و762 ألفًا و372، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و558 ألفًا و353 حالة وفاة، كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 9 مليارات و63 مليونًا و634 ألفًا و485 جرعة.