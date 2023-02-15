لجمع 397 مليون دولار.. الأمم المتحدة تُطلق نداءً إنسانياً لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن الملايين يكافحون للبقاء على قيد الحياة بعد أسبوع من الزلازل المدمّرة، وهم مشرّدون يعيشون في درجات حرارة متجمّدة، مؤكداً أن الأمم المتحدة تفعل كل ما يمكن، لكنه شدّد على الحاجة إلى مزيدٍ من الجهود.