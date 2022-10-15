"البرهان": المؤشرات تبشّر بقرب الوصول لوفاق في السودان

وتابع: "نؤكد على مواقفنا الثابتة التي أعلناها، والتي تقضي بانسحاب وخروج المؤسسة العسكرية من السجال السياسي، لتتمكن من التفرغ لمهامها الأساسية في حماية وصيانة أمن وسيادة البلاد".