"بايدن": إسرائيل وافقت على دخول المساعدات إلى غزة

وقال "بايدن": "وافقت إسرائيل على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، والولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل تحرك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".