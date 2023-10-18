"بايدن": إسرائيل وافقت على دخول المساعدات إلى غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل وافقت على دخول مساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن، وذلك في ختام زيارته إلى إسرائيل اليوم "الأربعاء".
وقال "بايدن": "وافقت إسرائيل على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، والولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل تحرك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
في السياق نفسه أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسمح لمصر بإيصال المساعدات.
وقال "نتنياهو": "عطفًا على طلب الرئيس بايدن، لن تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية من مصر، سيتم توفير الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين فقط، ولا ينبغي السماح بوصول الإمدادات إلى حماس".