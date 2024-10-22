أغرب خلاف رئاسي.. نائبة رئيس الفلبين تهدد بقطع رأس الرئيس الحالي

ويأتي موقف النائب البرلماني ردًا على التصريحات التي أدلت بها نائبة الرئيس الأسبوع الماضي حول أن الرئيس ماركوس "لا يعرف كيف يكون رئيسًا"، في واحدة من أعنف انتقاداتها حتى الآن ضد شريكها في السباق الرئاسي في عام 2022.