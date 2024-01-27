"التخلي عن بايدن".. الزعماء المسلمون والعرب في ميشيغان يرفضون لقاء حملته بسبب غزة

وكانت مجموعات أمريكية مسلمة وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي قد أعلنوا نهاية العام الماضي، أنهم سيعملون على حشد ملايين الناخبين المسلمين، وتشجيعهم على وقف التبرعات والامتناع عن التصويت لمصلحة بايدن؛ في انتخابات الرئاسة عام 2024 ما لم يتخذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.