"ريم السالم": 67% من القتلى في غزة من النساء والأطفال

وأعربت المقررة الأممية عن الجزع إزاء خطاب الإبادة الجماعية والتجريد من الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال، الذي يطلقه كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والشخصيات العامة الذين يطلقون عليهم "أطفال الظلام"، مشيرةً إلى أن مثل هذه التصريحات تكشف نية الحكومة الإسرائيلية في تدمير الشعب الفلسطيني كليًا أو جزئيًا، واعتداء "إسرائيل" المستمر على الحقوق الإنجابية للنساء ومواليدهن الجدد كان بلا هوادة ومثيرًا للقلق على نحو خاص، ومعاناة الأمهات اللاتي فقدن أطفالهن، أو شهدن تشوههم وإصابتهم بجروح خطيرة، أو لا يعرفن مكان وجودهم.