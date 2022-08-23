واشنطن تنفي اتهامات إيران لها بالتسويف

وأوضح أنّه بعد أن أرسل الاتحاد الأوروبي في أواخر يوليو إلى كلّ من طهران وواشنطن ما أطلق عليه اسم النصّ "النهائي" للاتفاق المقترح، ردّت إيران "بعددٍ من التعليقات"، من دون أن يحدّد ماهيتها.