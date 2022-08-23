واشنطن تنفي اتهامات إيران لها بالتسويف

نفت واشنطن الاتهامات التي وجّهتها إليها إيران بالتسويف في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، مؤكّدة أنّه لا تزال هناك "قضايا عالقة" يتعيّن حلّها من أجل التوصّل لاتفاق.
المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال للصحافيين إن "فكرة أنّنا أخّرنا هذه المفاوضات بأيّ شكلٍ من الأشكال هي بكل بساطة غير صحيحة".
وأوضح أنّه بعد أن أرسل الاتحاد الأوروبي في أواخر يوليو إلى كلّ من طهران وواشنطن ما أطلق عليه اسم النصّ "النهائي" للاتفاق المقترح، ردّت إيران "بعددٍ من التعليقات"، من دون أن يحدّد ماهيتها.
وتابع "هذا هو السبب في أنّنا استغرقنا بعض الوقت الإضافي لمراجعة تلك التعليقات وتحديد ردّنا. نحن نراجع هذه التعليقات بجدّية".